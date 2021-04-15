AA

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, nişasta bazlı şekerler (NBŞ) başta olmak üzere merdiven altı gıdaların bağışıklık sistemini zayıflattığını, güvenilir olmayan gıdaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına davetiye çıkardığını belirtti.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturan merdiven altı gıda üretiminin ramazanda daha da yaygınlaştığına dikkati çekti.

Dar gelirli vatandaşların, fiyatının uygunluğuna aldanıp merdiven altı gıdalara yöneldiğini anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Ülkemizde zaten pahalı olan gıda fiyatlarına bir de salgın zamları eklenince tüketiciler, ucuz gıdayı tercih eder oldu. Ucuz gıdanın ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğu ise tartışılır. Tüm dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu dönemde, güvenilir gıda tüketimi her zamankinden daha da önem taşıyor. Bu süreçte, tüketilen gıdanın niteliği virüse karşı virüsün bağışıklık seviyesini doğrudan etkiliyor. NBŞ ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların kullanıldığı ucuz gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatarak adeta koronavirüse davetiye çıkarıyor. Tüketiciler, sağlıklarını korumak için güvenilir gıdaları tercih etmeli."

- "Ülkemizin tarımsal potansiyeli avantajlar sunuyor"

Salgınla tüm dünyada gıda fiyatlarında aşırı hareketlilik yaşandığına işaret eden Gök, salgın sürecinde gıda ve tarımın ne kadar önemli olduğunun tüm dünyaca bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Gök, Türkiye'nin üretimi ve potansiyeliyle dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki artışa paralel olarak dünya gıda fiyatlarındaki artış, ülkemizin ithal ettiği ürünlere olumsuz yansıyınca tüketim bazlı harcamalar yukarıya hareketlendi. Kolay ve ucuz ithalat döneminin bir anlamda sona yaklaştığı bir konjonktürde, gıda veya tarım ürünleri ithalatı ile gıda enflasyonu adeta ithal edilir hale gelindi. Bu sorunu aşmamız mümkün. Ülkemizin tarımsal potansiyeli, doğru politika, planlama ve koordinasyonla hem gıda enflasyonunu düşürme hem de gıda ithalatını azaltıp ihracatını artırma konusunda önemli avantajlar sunuyor. Bunu iyi değerlendirmeliyiz."