Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:16 facebook

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