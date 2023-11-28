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        Haberler Gündem Şeker Yatırım halka arz tarihleri: 2023 (SKYMD) Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?

        Şeker Yatırım halka arz tarihi: Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Şeker Yatırım halka arz talep toplama tarihi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Şeker Yatırım hisse fiyatı 7,00 TL, halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 olarak belirlendi. Şeker Yatırım Menkul Değerler toplamda 52,500,000 adet lot dağıtacak. Bu noktada gözler "Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:45
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Şeker Yatırım halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. 'SKYMD' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda tüm paylar eşit dağıtılacak. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ OLUYOR!

        Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.’nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek.

        Şeker Yatırım halka arzı 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde ve saat 10.30-13.00 arasında talep toplayacak.

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        ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtacak.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (175 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 21 Lot (147 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (126 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (112 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (98 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (91 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (84 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (77 TL).

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Halka arzda paylar, 7 TL sabit fiyattan satılacak. Payların tamamı eşit dağıtılacak olup bu halka arzda yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek.

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Şeker Yatırım halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

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        ŞEKER YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şeker Yatırım halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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