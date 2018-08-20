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Şeker yatırımcısına tat vermedi

Emtia piyasasında, şeker hem temmuz ayında hem de yılın 7 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün oldu

20.08.2018 - 13:38 | Güncelleme: AA

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, temmuz ayında emtia grubu yatırım araçlarının 14 tanesi yatırımcısına kaybettirirken, sadece 4 tanesi kazandırdı. Yılın 7 aylık döneminde ise 12 ürün kaybettirirken, 6 ürün kazandırdı.

Temmuz ayında kakao, nikel, Brent petrol, altın, platin, çinko, kurşun, gümüş, kahve, bakır, doğalgaz, paladyum, şeker ve alüminyum kaybettirirken, mısır, soya fasülyesi, buğday, pamuk kazandırdı. Yılın 7 aylık döneminde ise Soya fasülyesi, altın, platin, çinko, kurşun, gümüş, kahve, bakır, doğalgaz, paladyum, şeker ve alüminyum yatırımcısına kaybettirirken, kakao, mısır, nikel, buğday, Brent petrol, pamuk yatırımcısına kazandırdı.

Küresel ticaret gerilimleri emtiaların değer kaybetmesine sebep olurken, ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarına Avrupa Birliği'nin de katılacağına yönelik öngörüler emtia fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Emtia piyasasında, şeker hem temmuz ayında hem de yılın 7 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün oldu. Yaşanan ticaret savaşları, dünya'nın en büyük şeker ithalatçılarından olan Çin'in para biriminin değer kaybetmesi, şeker talebine yönelik oluşan endişeler ve Hindistan'ın şeker üretiminin artış göstereceğine yönelik beklentiler, şeker fiyatlarının düşmesine sebep oldu.

Temmuz ayında şeker yüzde 13,8 değer kaybetti. şekeri yüzde 13,6 ile kakao, yüzde 10,6 ile kurşun, yüzde 8,2 ile çinko, yüzde 6,5 ile nikel, yüzde 6,4 ile Brent petrol, yüzde 5,9 ile bakır, yüzde 4,8 ile doğalgaz, yüzde 4,5 ile kahve, yüzde 3,6 ile gümüş, yüzde 2,4 ile alüminyum, yüzde 2,2 ile altın ve paladyum, yüzde 1,5 ile platin izledi.

Şeker, yılın 7 aylık döneminde ise yüzde 30,4 değer kaybetti. Bu dönemde çinko yüzde 19,7, bakır yüzde 13,5, kurşun yüzde 13,2, kahve yüzde 12,9, paladyum yüzde 12, platin yüzde 9,6, alüminyum ve gümüş yüzde 8,4, altın yüzde 6, doğalgaz yüzde 5,7, soya fasülyesi yüzde 5 azalış kaydetti.

BUĞDAY HEM TEMMUZ AYINDA HEMDE 7 AYLIK DÖNEMDE EN FAZLA KAZANDIRAN ÜRÜN OLDU

Temmuz ayında en fazla kazandıran ürün ise buğday oldu. Dünya buğday üretim tahminlerindeki düşüş ve Avrupa'da başlayan kuraklık nedeniyle üretim ve kaliteye yönelik endişeler buğday fiyatlarının artmasına sebep oldu. Söz konusu dönemde yüzde 10,4 değer kazanan Buğday'ı yüzde 5,1 ile pamuk, yüzde 4,6 ile soya fasülyesi ve yüzde 3,5 ile mısır takip etti.

Buğday yılın 7 aylık döneminde de yüzde 29,6 ile en fazla kazandıran ürün olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde buğdayı, yüzde 14,6 ile kakao, yüzde 13,9 ile pamuk, yüzde 11,2 ile Brent petrol, yüzde 10,7 ile nikel, yüzde 6,1 ile mısır takip etti.

 

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