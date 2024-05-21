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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şekerde yeni kotalar belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi

        Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:53
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        Şekerde yeni kotalar belirlendi
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2024-2025 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

        Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

        Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi.

        Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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