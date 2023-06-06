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30 gün boyunca şekeri bırakırsanız vücudunuzda gerçekleşecek 5 inanılmaz etki!

Düzenli olarak rafine şeker tüketimi insülin direnci, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların riskini önemli derecede artırır. Şeker, tüm bunlarla beraber hafıza ve bilişsel işlevleri de olumsuz yönde etkiler. Birçok paketli gıdanın içerisinde bulunan rafine şeker, beyin sisinin yanı sıra yaşlanmayı da hızlandırır. Peki, şekeri hayatınızdan çıkarırsanız vücudunuz da ve zihninizde gibi değişiklikler olur?

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  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ŞEKERİ BIRAKTIKTAN SONRAKİ İLK BİR SAAT

    Rafine şekeri hayatınızdan çıkardığınız ilk bir saat içerisinde etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayabilirsiniz. Doktor David Wolfe'a göre birkaç saat sonra canınız şekerli yiyecekler isteyebilir, çünkü şeker bağımlılık yapıcı özelliğe sahip. Beynin ödül merkezinde bir uyuşturucu gibi dopamin etkisi yaratan şeker, günlük olarak kan şekeriniz düştüğünde terleme, titreme, sinirlilik, açlık ve üzüntü gibi etkiler gösterebilir. 

    Bu gibi semptomlar yaşandığında lifli sebze ve meyveler ile beraber protein kaynaklı besinler tüketilebilir. 
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ŞEKERİ BIRAKTIKRAN BİR GÜN SONRA

    Şekeri bıraktıktan sonraki ilk gün en zorlanılan günlerden birisi. Gottfried bu süreçle ilgili "Baş ağrısı ve enerjide düşüş gibi bir takım belirtiler görülebilir" diyor. Fakat bu durum aslında vücudun kendisini iyileştirmeye çalıştırdığını gösteriyor. 

     
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    BİR HAFTA SONRA

    İyileşme süreci asıl etkisini ilk bir haftadan sonra gösterir. Vücut şeker alamadığı için insülin seviyesinde değişim yaşar ve kendini iyileştirmeye başlar. Gottfried'e göre vücutta ilk 72 saat içerisindeki insülin seviyesi stabil kalırsa vücudunuzda yağ depolamada yer alan diğer hormonlar da normal seviyelere gelmeye başlar. Ayrıca ciltte iyileşmeler ve daha az şişkinlikler görülür.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ŞEKERİ BIRAKTIKTAN BİR AY SONRA

    Şekersiz geçirilen bir aylık süreç için Wolfe "Bu noktada şekerin size neler yaptığını, neden sadece kilo alımına ve mantar enfeksiyonlarına yol açmadığını ve aynı zamanda bir bağımlılık olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz" diyor. 

    Bu süreçte psikolojik olarak kendinizi çok daha iyi, enerjik hissedecek, kilo verecek ve sağlığınızın giderek daha iyiye yöneldiğini fark edeceksiniz.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ALTI AY SONRA

    Wolfe şekersiz geçirilen altı aylık süreç için "Şeker tüketmeye o kadar uzak olacaksınız ki, sadece onu istememekle kalmayacak aynı zamanda ona bakmakta bile zorlanacaksınız" diyor. Kan şekeri seviyeniz normale gelecek ve bel çevrenizde ciddi bir incelme fark edebilirsiniz. 

    Erken yaşlanma, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmiş olacaksınız.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ŞEKERSİZ BİRİNCİ YIL

    Bir yıl boyunca rafine şeker tüketmemek, cildinizde akne, tahriş ve çizgilenmelerde ciddi bir azalma olduğunu gösterecek. Diyabet, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskinde ciddi bir azalma yaşayacaksınız. Ayrıca enerjiniz daha yüksek olacak ve psikolojik olarak daha mutlu hissedeceksiniz.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    ENERJİNİZ ARTACAK

    Genellikle halsiz hissedilince kan şekerinin düştüğü sanılarak, şekerli yiyeceklere yönelinir ancak şekeri hayatınızdan çıkarmayı başarabilirseniz, öğleden sonra gelen uyku çökme hissi sizi yavaş yavaş bırakacaktır.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    KİLONUZ SABİTLENİR VE BAĞIRSAK SİSTEMİNİZ DÜZELİR

    Şeker tüketmek, kalori demektir. Meyveler bu durumun dışarısında kalır. Şekeri hayatınızdan çıkardığınızda daha rahat kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. 

    Ayrıca şekeri bıraktığınızda bağırsaklarınızın şekeri sindirmek için sarf ettiği ekstra çaba ve yapısal değişikliğe son vermiş olursunuz. Kısaca bağırsak sisteminiz gözle görülür derecede düzene girer.
  • Şekeri bırakırsanız ne olur? Vücudunuzda meydana gelecek değişimlere inanamayacaksınız!

    CİLDİNİZ DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNÜR

    Şekeri hayatından çıkaran insanların ciltleri daha canlı ve sağlıklı görünür. Şeker akne ve kırışıklıkların oluşmasını tetikler.

    Kaynak: Domino

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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