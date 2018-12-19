İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Başakşehir’de bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda, şekerlerin iç kısımlarına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre operasyonda, şekerlerin içine zulalanmış vaziyette ağırlığı 7 kilo 440 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin Belçika’ya gönderilmek üzere hazırlanan bir kargo gönderisinde bulunduğu belirtildi. Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 30 gram esrar ile yakalanan Serkan S. (45) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Serkan S.'yi takibe aldı. Polisin, Serkan S.'nin evine yaptığı baskında 30 gram esrar ile hassas terazi ve öğütme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanayide bir iş yerinde araç içerisinde esrar ele geçirildi. Ekiplerin, Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaptığı aramada aracın vites topuzu altında siyah bant ile bantlanmış vaziyette alüminyum folyo içerisinde 3 ayrı paket halinde 4.52 gram, 0.72 gram ve 0.28 gram metamfetamin ve aynı siyah bant içerisinde alüminyum folyoya sarılı 1 adet yeşil renkli extacy hap ve şahsın üst aramasında ise kuru sıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı iş yerinde bir başka araç içerisinde yapılan aramada ise şeffaf renkli üç bölmeden oluşan plastik kap içerisinde 39.49 gram metamfetamin, üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.R., H.F., H.T. ve Ş.A. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken H.T ve Ş.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BURSA'DA ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde narkotik polisleri bu sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat Ekiplerinin destek verdiği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 15 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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