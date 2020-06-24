"Sekizgen cami" uzun aradan sonra sabah namazında cemaatine kavuştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular'da kullanılan, otağlardan esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi, uzun aradan sonra kılınan sabah namazında cemaatine kavuştu.Çok yoğun olmadığı gözlenen camide namaz kılan vatandaşlar, sabah namazını cemaatle kılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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