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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa sürede hasatı tamamlanacak hububat sezonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi.

Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır."

Üreticilere ürünlerini TMO'ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız" ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi gibi hasat dönemi olması nedeniyle üretici lehine fiyatlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi.

Güldal, TMO'nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.