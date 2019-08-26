Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında %6,7 oranında artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %7,7, %8,7 ve %4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında %5,1 oranında artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %7,2 ve %10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %0,5 azalarak 104,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ağustos 2019

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında %6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %7,5 ve %5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2019

