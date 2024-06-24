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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sektörel güven endekslerinde gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Sektörel güven endekslerinde gerileme

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:13
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        Sektörel güvende gerileme
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        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı

        Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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