Sektörel güven endekslerinde gerileme
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.