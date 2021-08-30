Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

AA

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki tören, askerlerin marşlar eşliğinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile alana gelmesiyle başladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Atıcı, Zafer Bayramı'nı kutlayarak, başta büyük zaferin komutanı ve ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu'yu vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Ağustosun, zaferler ayı olduğunu belirten Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de 30 Ağustos'ta, Kastamonu ilimizde, Sinop'ta, Bartın'da yine bir başka mücadelenin içindeyiz. Elbette ki afetin kendisi değil ama afetle verdiğimiz mücadeledeki ruh, buradaki azim ve gayret, bu aziz milletin yardımlaşma ruhu, Kastamonu'nun Şerife Bacısı ve diğer şehitleriyle aynıdır. Kastamonu'dan başlayan İstiklal Yolu'nun yolcularının torunları, tıpkı o günkü gibi çoluk çocuk demeden, tüm fertleriyle, yurdun dört bir yanından gelen evlatlarıyla, bugün yine iş başındadır, hep birlikte bir afetin yaralarını sarmaktadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katılımcıların bayramını kutlamasının ardından tören sona erdi.