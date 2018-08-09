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Sel suları hastalıklara sebep olur mu?

Karadeniz’de gerçekleşip bölgeye büyük hasar veren sel felaketi sırasında ve sonrasında sadece mal kaybı değil halk sağlığı da tehdit altında. Uzmanlar, “Dikkat!” diyor ve yaşamı tehlikeye atacak bulaşıcı hastalıklara karşı uyarıyor

09.08.2018 - 11:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Seller dünyada en sık görülen doğal afetlerin başında geliyor. Doğal afetlere bağlı ekonomik kayıpların ve ölümlerin yarısına yakınının bu soruna bağlı gerçekleşmesi de bu gerçeğe işaret ediyor. Son yıllarda iklim değişikleri ve küresel ısınma nedeniyle afet derecesinde sellerle daha sık karşılaşır olduk.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; bu tür doğal afetler sonrasında travmatik yaralanmalar, bulaşıcı hastalıklar, kimyasal maruziyetler, beslenme bozuklukları, sağlık bakımına ulaşmada zorluklar ve hatta akıl sağlığı bozukluklarında çarpıcı artışlar görülüyor.

Sel nedeniyle görülen ölümlerin çoğu boğulma nedeniyle gerçekleşiyor. Diğer nedenler arasında; kurtarma sırasında yaşanan fiziksel travmalar, psikolojik ve fiziksel travma sonrası görülen kalp krizi, elektrik çarpmaları, bulaşıcı hastalıklar ve toksik maddelere maruziyet bulunuyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu ise, “Sel sonrası insanların temiz suya ulaşamaması hastalıkların ana nedenidir” diyerek asıl tehlikeye dikkat çekiyor.

4. GÜN VE SONRASINA DİKKAT!

Sel felaketi sırasında ilk 3 gün salgın düzeyinde bulaşıcı hastalık görülmezken 4. günden sonra bir aya kadar o bölgede daha önce görülebilen bulaşıcı hastalıklar salgın düzeyine geliyor. Bir aydan sonra ise kuluçka süresi uzun hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

SEL FELAKETİ SONRASI SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

*Su ve besin kaynaklı hastalıklar: Temiz suya ulaşamama ve kanalizasyon alt yapısının zarar görmesi, içme sularının kanalizasyon suları ile karışması sonucu ortaya çıkıyor. En çok ishalli hastalıklar, kolera ve dizanteri benzeri hastalıklar görülüyor. Bunu beslenme yetersizliği izliyor.

*Vektör kaynaklı hastalıklar: Uçan veya kemirici vektörlerle görülüyor. Sellerden sonra yuvaları bozulan fare gibi kemiricilerin yılan, akrep gibi canlıların oluşturduğu sağlık risklerinde artış oluyor.  Fare idrarı ile kirlenmiş sel sularının cilde teması sonrası "leptospirozis" (insan ve hayvanlarda görülen bakteriyel bir hastalık) meydana gelebiliyor.  İzmir'de 1995 yılında yaşanan 62 kişinin öldüğü selden sonra 7 kişide leptospirozis görüldüğü ve bir kişinin yaşamını kaybettiği belirtiliyor. Böyle dönemlerde sivrisinek üreme alanlarında artış ve önceden sıtma görülen alanlarda sıtma olgularında artışla da karşılaşılabiliyor.

*Deri hastalıkları: Suların içindeki sıvı veya katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarında artış görülüyor.

*Mental hastalıklar

SEL FELAKETİ SONRASI BU ÖNLEMLERİ ALIN

Sel felaketi sırasında ve sonrasında hastalıkların oluşmasını en aza indirmek için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

* Çocukları ve hayvanları temizlik çalışmaları bitene kadar etkilenmiş alanlardan uzaklaştırın.

* Temizlik çalışmaları sırasında lastik bot ve eldiven giyin. 

* Atık su sistemlerini onarın. 

* Temizlik sırasında kirlenen tüm giyecekleri yıkayıp dezenfekte edin.

* Tüm temizlik çalışmaları sonrası ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın. Temiz suya erişim yoksa bir dakika kaynatılmış ve soğutulmuş su kullanın.

* En önemli olanın temiz içme suyuna ulaşmak olduğunu unutmayın. (Eldeki suyun dezenfeksiyonu için en etkili yöntem klorlamadır.)

* Gebe ve çocukların aşılanmalarını sağlayın.

* Fare ve sivrisinek kontrolünü iyi yapın.

* Salgını önlemek için ateş ve ishal belirtileri olan hastaları hemen tedavi merkezine ulaştırın.

* Psikolojik olarak etkilenenlerin yardım almasını sağlayın.

 

 

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