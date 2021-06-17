Sel suları park halindeki aracı kaptı! 0:00 / 0:00

DHA

Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağmurla birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde sel meydana geldi. Güvenli Mahallesi Fatrat mevkisindeki Yenice Çayı'nın debisi, sağanakla yükseldi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Öte yandan meydana gelen sel nedeniyle dere kenarında evleri olanlar da, zor anlar yaşadı. Mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar ve köprüler, hasar gördü.

Aracının sel sularına kapıldığı anlar kameraya yansıyan Levent Taş´ın babası Hasan Taş, "Buraya menfez yapmayın, dedik ama yaptılar. Bu köprü olmasaydı bu kadar zarar görmezdik. 170 bin TL´lik arabamız gitti. Buranın hali belli. Konuşamıyorum bile, her şeyim gitti. Canımızı zor kurtardık. Evin camlarından dışarı atladık, öyle kurtulduk. Perişan vaziyetteyiz. Su yok, telefonlar çekmiyor" dedi.

"10 SANİYEDE HER ŞEY GİTTİ"

Mahalleliden Çetin Taş da "Diyecek bir şey yok, 10 saniye içinde her şey gitti. Bir an önce yetkililerin gelip, çare bulmaları lazım. Ben arabamı zor kurtardım. Arabamın içi su aldı ve şu an çalışmıyor" diye konuştu.

"AFET YAŞANDI"

Güvenli Mahallesi Camii'nin imamı Osman Kesici ise "Burada büyük bir afet yaşandı. Karşıdaki komşularımız yan komşuya sığındılar. Komşularımız yaşıyor ama telefonlar çekmiyor, diye kendilerinden haber bile alamadık. Araç sele kapıldı, silecekleri çalışıyordu ve o nedenle içinde biri var zannettik. İnsanların evini su bastı, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İçme suyumuz yok, şehirle bağlantımız kesildi, yardım bekliyoruz" dedi.