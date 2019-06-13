Kemer Mahallesi'nde geçen Çakırlar Deresi'nin debisi geçen 11 Haziran'da yağan sağanak yağmurla yükselip, taştı. Dere kenarındaki 'Ceylan' isimli sokak köpeğinin 8 yavrusu, sel sularına kapıldı.

CANINI HİÇE SAYARAK ATLADI

Yakındaki bir çiftlikte çalışan Feyyaz Şafak, yavruların sel sularına kapılıp, sürüklendiğini fark edip, yardıma koştu. Şafak, tek tek yakaladığı yavrulardan 6'sını bir arkadaşının da yardımıyla sudan çıkardı. 2 yavru ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan bazı yavruların hareketsiz olduğunu gören Feyyaz Şafak, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak onları hayata döndürmeyi başardı. Yavrularını ıslak halde gören 'Ceylan' isimli köpek ise onları yalayarak, kuruladı. Kendi canını hiçe sayarak yavru köpeklerin yardıma koşan Şafak, şunları söyledi

"VİCDANI OLAN HERKES YAPAR"

Çiftlikte hayvanları yemliyorduk. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurun bastırması sonucu gelen sular dereyi doldurdu. Biz burada iş yaparken, bir anda köpek sesleri duyduk, köpek yavruları bağırıyorlardı. Biz hemen seslerin geldiği yere koştuk, köpek yavrularını akıntı götürüyordu. Ben hiç düşünmeden dereye atladım. Zor oldu ama yavruları arkadaşımla teker teker kurtardık ve annesine kavuşturduk. Annesi zaten çaresiz bir şekilde burada koşturuyordu. Yavrulardan birisi diğerlerine göre çok daha fazla su yutmuştu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yavruları hayata döndürdük. Herkesin yapabileceği bir şey, vicdanı olan herkes yapar. Benim de iki evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor.