ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Cruz bölgesinde etkili olan sağanak yağış, seli beraberinde getirdi.
İHA'nın haberine göre Aptos kasabasında sokaklar sular altında kalırken, 28 yaşındaki bir genç, kötü havayı fırsata çevirdi.
Dalgıç kıyafeti giyen gencin bir aracın arkasına bağlanan ip yardımıyla sörf yaptığı görüldü.
O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
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