Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.

3 Şurada Paylaş!









Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?