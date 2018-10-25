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Selahattin Demirtaş hakim karşısına çıktı

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, kentte 9 Mayıs 2015'te yaşanan olaylarla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. Mahkemede susma hakkını kullanmak istediğini belirten Demirtaş, "Kayseri'ye gelip, iddialara yüz yüze cevap vermek istiyorum" dedi.

25.10.2018 - 17:30 | Güncelleme: AA

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, Kayseri'de kamu görevlisine iftira suçundan yargılanmasına devam edildi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın şikayeti üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında "kamu görevlisine iftira" suçlamasıyla açılan davanın Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Demirtaş'ın avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Yüksekdağ ise sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme hakiminin iddianameyi okumasının ardından Demirtaş, 12 yıl parlamenterlik yaptığını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki kez aday olduğunu ve büyük partilerin birinde eş başkanlık yaptığını anımsatarak, bu mahkemede sanık olarak yargılanmasının ciddi bir mesele olduğunu öne sürdü.

Heyet, Demirtaş'ın savunma için süre talebini, iddianamenin sanığın çok önce eline geçtiği gerekçesi ile reddetti.

Hakkında dava açıldığı günden bu yana adil yargılama ilkelerince, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapma talebinin ısrarla reddedildiğini kaydeden Demirtaş, "Yargılamanın uzamasının tek nedeni benim Edirne’den Kayseri’ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Kayseri’ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayı kabul etmiyorum.” diye konuştu.

Hakim, sanığın güvenlik ve başka nedenlerle SEGBİS ile hazır edildiğini, Yargıtay kararlarında yer aldığı üzere SEGBİS'in savunmanın kısıtlanması anlamına gelmediğini ve sanığa 2016 yılında iddianamenin tebliğ edildiği gerekçeleriyle tüm şartların hazır edildiğini belirtti.

Hakim, sanıkların diğer celse de SEGBİS ile hazır edilmeleri için tutuklu bulundukları cezaevlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma için süre talebinin ardından heyet, duruşmayı 31 Ocak 2019'a erteledi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, 10 Mayıs 2015'te HDP'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan seçim bürosuna yapılan saldırının ardından Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkında, olaylara kayıtsız kaldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasının ardından Kulular'ın şikayeti üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında "kamu görevlisine iftira" suçundan dava açılmıştı. 

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