44 sene önce Tanju Okan'ın okuması için yazdığı şarkının notalarını ve sözlerini o dönem kaybeden Selami Şahin, kaybolan şarkının yerine Tanju Okan'ın seslendirdiği meşhur şarkısı Dostlarım (İçkim&Sigaram)'ı yazmıştı.

Şahin, 'Kapatma Meyhaneci' şarkısının hikayesini şu sözlerle anlattı; "70’lerin başında, Beylerbeyi’nde boğaz kenarında bir akşam o zamanki kız arkadaşımla oturuyoruz. Çok güzel bir akşam, keyfimiz de yerinde. Fakat saat 1 civarında meyhaneci gelip kapatmaları gerektiğini söyledi. Biz de o akşam hiç bitmesin istiyorduk. Buradan ilham alarak şarkının sözlerini yazdım. 1972 yılında şarkının ilk halini Tarabya’da bir akşam Tanju’ya (Okan) okudum. Rahmetli şarkıyı çok beğenince 'Bunu ben okuyacağım!' dedi. Fakat talihsizlik, şarkının notalarını kaybettim. Bunun üzerine Tanju’ya ‘Dostlarım (İçkim&Sigaram)’ şarkısını yazdım. O şarkı da çok sevildi."

TANJU OKAN'I ANDI

Selami Şahin, sözlerine: ''Aradan geçen 44 sene sonra, şarkının kayıp notalarını üç sene önce buldum, duygulandım. Yeni albümüme bu şarkıyı koyarak hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de Tanju’yu anmayı istedim.” şeklinde devam etti.