Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, “Yeni çıkan sanatçıları takip ediyor musunuz?” sorusuna “İş yoğunluğundan dolayı takip edemiyorum. Bizim zamanımızda televizyon yoktu. Bir tek radyo vardı. Şimdi ünlenmek kolay oldu. Bir yere gelmek kolay ama orada kalmak zor.” şeklinde yanıt verdi.

Sanat hayatında 54 yılı geride bıraktığını ifade eden Şahin, “200 hit olmuş esere imza attım. Türkiye’de şarkılarımı okumayan kalmadı. Çocuk yaşlarda sanat hayatıma başladım. Önemli olan çok eser yapmak değil kalıcı eser yapmak” dedi.

Şahin, son olarak “Hayatınızı beyazperdeye aktarmak ister misiniz” sorusuna “Beni kim görürse ‘Selami bey sizin hayatınız bir roman. Neden bir dizi bir film yapmıyorsunuz’ diyor. İyi bir yerden teklif gelirse neden olmasın. Ben hazırım.” şeklinde yanıt vererek tekliflere açık olduğunu söyledi.