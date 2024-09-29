Selçuk İnan: Ben sorumluluk alıyorum ama...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, futbolcularından da bundan sonraki haftalar için sorumluluk almalarını istediğini belirtti.

"SÜPER LİG ZOR" Maça iyi başladıklarını belirten İnan, "Rakibimize yaptığımız analiz doğruydu. Pozisyonlara girdik ama final paslarında sıkıntı yaşadık. İlk yarı 1-1 soyunma odasına girdik ama daha fazla gol atabilirdik. 2. yarı için iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi söyleyemeyeceğim. Buna rağmen merkezde kazandığımız topları doğru değerlendirebilseydik maç ikinci yarının başında da bize dönebilirdi. Devamında golü yedik, mecburen oyunu geride kabul ettik. Fiziksel düşüşler var oyuncularımızda. Yeni takımız, zorlanıyoruz ama bu bahane değil. Süper Lig zor, yeni gelen oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.