Selçuk İnan: Çok iyi bir takıma karşı galip geldik

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken Göztepe ise 15 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2 haftadır galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, "Bugün fiziksel olarak çok çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Çok çalışıyoruz. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen maç içerisinde kırılmalar olabiliyor. Bugün takımımız her anlamda çok iyi konsantreydi. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarı maçı koparabilirdik ama olmadı. Çok çalıştığımız bir duran toptan farklı şekilde yakalanarak golü yedik. Ama pes etmedik. Daha fazla mücadele ederek oyuncularım maçı kazanmasını bildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"RAKİP SAHADA OYNAYAN BİR FELSEFE OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımın performansı ile ilgili de değerlendirmeler bulunan İnan, "Bugün 10 maç oldu. Büyün oyunculara şans veren tek hoca belki de benimdir. Bütün oyunculara şans verdik. Hepsi bizim oyuncularımız, hepsi çalışıyor ama bu oyun performans oyunu. Ben ekibim oyuncuları analiz ettikten sonra yüksek performanslı oyuncuları tercih ediyoruz. Bazı oyuncuları ise taktik mantaliteye göre tercih ediyoruz. Bazı tercihlerde yanılabiliriz ama iyi çalışıyoruz. Skora göre değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Takımda herkes oynadı, bundan sonra da oynamaya devam edecek. Maça göre strateji belirlemeye çalışıyoruz ama bizim için önde oynayan, rakip sahada oynayan bir felsefe oturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.