Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

"2014-2015 sezonunda 3 kupayı da kazanmıştık. O dönem zaten hepsini biz alıyorduk, 4. yıldızı takmıştık. O sene evlendim, İzlanda'ya golü de o sene atmıştım. O sene Leicester City beni istemişti. Gidip gitmemek konusunda çok düşündüm. Yeni evlenmiştim ve birçok şeyi değiştirmem gerekiyordu hayatımda. Hocalarım da gitmemi istemiyordu. Sonrasında 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, takımın kaptanıyım, Leicester'a gidersem belki küme düşeriz' diye düşünmüştüm ama o sene Leicester şampiyon oldu."