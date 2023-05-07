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Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenörlük kariyerinde hedefinin Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu açıkladı

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  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Selçuk İnan, geçmişten bugüne kariyeriyle ilgili soruları yanıtlarken teknik direktörlükteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev alan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı ekibin başında Galatasaray deplasmanına çıktığı gün farklı duygular içinde olduğunu ifade etti.
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Galatasaray formasıyla 9 yıl futbolculuk 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan İnan, "Galatasaray maçına ilk çıktığımda yabancı gibi hissettim. Ben Galatasaray'dayken sol taraftaki kulübede olurdum, ilk kez sağ taraftaki kulübeye girmiştim, çok değişik hissetmiştim. Bu durum biraz burukluk oluşturdu. Ama bunu yaşadıktan sonra "Buraya tekrar gelip, bunu tekrar yaşamalıyım." diye düşündüm. Nasip olur da oraya bizi layık görürlerse, bunu da yaşarız." ifadelerini kullandı.
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Teknik direktörlük kariyerinde bir gün Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Selçuk İnan, "Benim hedefim Galatasaray'da hocalık yapmak ve teknik direktör olarak önemli bir kariyer sahibi olmak. Ama hiçbir zaman şu takımda hocalık yapmam diyemem. Fenerbahçe Stadı'nda futbolcuyken alkışlanmıştım. Hiçbir zaman 'Bu takımda çalışmam.' diye bir şey söylemem." cevabını verdi.
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Futbolculuk kariyerinde en unutamadığı anın İzlanda'ya frikikten attığı gol olduğunu söyleyen Selçuk İnan, Galatasaray'da attığı gollerde yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların sevindiğini ancak bu golde bütün Türkiye'nin sevindiğini ve bu anı unutamayacağını sözlerine ekledi.

     
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Futbol oynadığı dönemde Avrupa'ya gitme hedefini gerçekleştiremediğini ve Galatasaray'ı bırakamadığını vurgulayan Selçuk İnan, şöyle devam etti:

    "Bir ara Avrupa'ya gitmeyi düşündüm ama o dönem hocalarım ve yöneticilerim devam etmem gerektiğini söylediler. Ama antrenörlük kariyerimde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa'da forma giymediğim için pişmanlık duymadım ama zaman zaman keşke gitseydim diyorum. Birçok kez fırsat geldi"
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    "2014-2015 sezonunda 3 kupayı da kazanmıştık. O dönem zaten hepsini biz alıyorduk, 4. yıldızı takmıştık. O sene evlendim, İzlanda'ya golü de o sene atmıştım. O sene Leicester City beni istemişti. Gidip gitmemek konusunda çok düşündüm. Yeni evlenmiştim ve birçok şeyi değiştirmem gerekiyordu hayatımda. Hocalarım da gitmemi istemiyordu. Sonrasında 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, takımın kaptanıyım, Leicester'a gidersem belki küme düşeriz' diye düşünmüştüm ama o sene Leicester şampiyon oldu."
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Futbolu bırakması hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Selçuk İnan, kariyerini erken noktaladığı konusunda kendisini hep eleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    "Ostersunds maçından sonra çok üzüldüm, yaşananları kafaya çok taktım. O maçtan sonra taraftarın tepkisi fazla sürmüştü ve böyle bir karar aldım. Eşimle de bunu paylaştım. Ama tekrar o döneme dönsem, bunu yapmazdım. Futbolu erken bıraktığım için kendime kızıyorum"
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    "İnsanların gücü, taraftarın etkisi çok fazla. En nihayetinde bizim de insan olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Buna dayanamadım. O gün futbolu bırakmıştım. Çok daha üst seviyede şu andaki yaşıma kadar oynayabilirdim."
  • Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

    Genç teknik adam, faal teknik adamlardan Guardiola ve Roberto De Zerbi'yi beğendiğini de sözlerine ekledi.

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