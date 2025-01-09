Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Selçuk İnan: Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldık"
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        "DOĞRU OYUNLA GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Maçla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Grubun ilk maçını oynadık. Bu maçları içeride oynamak bir avantajdır. İstanbulspor da güçlü bir takım. Geçen seneki Süper Lig kadrosunu bozmamış ve oyun gücü yüksek bir takım. Onlara oyun oynatmadan önde baskı ile maçı götürmeyi planladık. Bunu da fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı başladı ama en nihayetinde yeni oyuncuların oyuna girmesi ve doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        "YABANCI VAR KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

        Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın kupaya katılıp katılmayacağı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulara da cevap veren Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum benim ilgi alanım değil. Yabancı VAR hakemi ile ilgili de olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Yetkililer tarafından alınmış bir karar var. Bizim görevimiz başımızdaki federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak. Federasyonun aldığı karara sayı duyuyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"