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Haberler Dünya Kupası 2022
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Selçuk İnan, Dünya Kupası'nı Habertürk'e yorumladı: O maçı kazanan...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habertürk Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na dair yorumlarda bulunan İnan, turnuvadaki son durumu ve favorilerini açıkladı

Selçuk İnan, Dünya Kupası'nı Habertürk'e yorumladı: O maçı kazanan...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e konuştu. Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'na dair yorumlarda bulunan İnan, dev turnuvadaki son durumu ve favorileri değerlendirdi. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

"KASIMPAŞA'DA İYİ BİR OYUNCU GRUBU VAR"

"Kasımpaşa'da şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz, kamp dönemi gibi. Hazırlık maçlarımızdan da ilkini oynadık. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. İyi çalışıyoruz ve iyi reaksiyon veriyorlar. Oyuncularımın tutumundan memnunum."

"FRANSA - İNGİLTERE MAÇININ GALİBİ KUPAYI KAZANIR"

"Dünya Kupası'nda iki favori takımım Fransa ve İngiltere'ydi. Şimdi eşleştiler. Kendi fikrim o maçın galibi kupayı kazanır diye düşünüyorum. Şu an için en hazır takımlar olarak onları gördüm."

"MESSI VE RONALDO'NUN İKİSİ DE KUPAYI HAK EDİYOR AMA..."

"Messi ve Ronaldo arasında bir favorim yok. Ama ikisi de kariyerleriyle ve yaptıklarıyla Dünya Kupası'nı kazanmayı hak ediyor. Dünya Kupası futbol adına en büyük organizasyon. Sadece bireyler üzerinden de yorum yapmak çok doğru değil. Çok güçlü takımlar var. İkisi de hak ediyor ama birini söyle derseniz açıkçası söyleyemem, hakkını yiyemem diğerinin.

"KUPANIN KASIM AYINDA OLMASI DEZAVANTAJ GİBİ GÖZÜKSE DE..."

"(Fas'ın İspanya'yı elemesi hakkında...) Bu Dünya Kupası bize bunun gibi örnekler gösterdi. Bunu biraz da şuna bağlıyorum; aslında Dünya Kupası'nın kasımda oynanması başlangıçta birçok hoca için zaman açısından dezavantaj olarak gözükse de diğer taraftan fiziksel yönden bir avantaj oldu. Çünkü bu aylar bir oyuncu için en formda, fiziksel açıdan en güçlü olduğu anlardır bence. Dolayısıyla bu bir avantajdı kupadaki hocalar için. Takımlar güçlü bir organizasyonla, iyi bir defansif duruşla çok güçlü ülkelere karşı maçları kazanabiliyor. Fas'ın çok kaliteli oyuncuları var tabii. Ama genel itibarıyla baktım mı böyle yorumlayabilirim."

İSPANYA ELENDİ, PAS OYUNUNUN SONU GELDİ Mİ?

"Pas oyununun sonu geldi yorumu bence çok doğru değil. Çünkü böyle 10 tane maç oynadığınız zaman bir defa maç kaybedebilirsiniz. İstisnalar kaideyi bozmaz denir ve ben de böyle bakıyorum. O yüzden her turnuvada favorilerden biri İspanya. Bu kadar rahat pas yapabildiği, bu kadar rahatça hücum yapabildiği için, bu kadar bireysel kaliteli oyuncuları olduğu için her zaman favori. Ama işler artık tabii zorlaştı. Takımlar iyi savunma yapabiliyorlar, çok iyi organize olabiliyorlar. Bunu kırmak için de büyük takımlar, güçlü ve kaliteli oyunculara sahip takımlar bunu bir şekilde kırmanın yolunu bulmak zorunda. Çok üst düzey hocalar var ve bunları mutlaka düşünüyorlardır. Ama ne kadar düşünürlerse düşünsünler istediklerini sahaya yansıtamadıkları oluyor. Bu böyle devam edecek."

KATAR'DAKİ 32 TAKIM İÇİNDEN HANGİSİNİ ÇALIŞTIRMAK İSTERDİ?

"İngiltere... Oyuncuların her sistemi rahatça oynayabilmesi, bulundukları lig, tempoları, biraz bendeki kriterler olarak sayabilirim."

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