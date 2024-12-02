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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Fenerbahçeliler beni üzdü - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Fenerbahçeliler beni üzdü

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından kendisine gösterilen tepkiye ilişkin, "Fenerbahçeliler beni üzdü" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:36
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        "Fenerbahçeliler beni üzdü"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Sarı Lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.

        "F.BAHÇE'NİN BAŞINDA ÖNEMLİ BİR HOCA VAR"

        Jose Mourinho'nun kendisini hakkındaki sözlerini değerlendiren Selçuk İnan, "Bireysel bir hatadan golü yedik. Bu tür deplasmanlarda böyle büyük takımlara karşı hatalar yapınca geri dönüş zor oldu. 1-0'dan sonra takımımız oyunun hakimi oldu. İlk yarı topa daha fazla hakim olan taraf bizdik. Golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuz da vardı. 75 dakika boyunca istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, bunun üzerine de çok çalıştık. Bu kadar çok korner kullanmamalılardı. Çalışıyorsunuz ama burası en nihayetinde Fenerbahçe deplasmanı. Duran toptan gol yedik. Üzüldüm. Buraya kadar getirmiştik. 1-1'ken kontrataklar da yakaladık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi gelişti ama başlarında önemli bir hoca var, önemli değişiklikler yaptılar. Jose Mourinho sağolsun. Benimle ilgili bunları söylemesi güzel. Saygı duyduğum biri. Sözleri onur verici. İlgilendiğim taraf biraz takımım. İyi mücadele ettik, daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Mourinho'ya da teşekkürler." dedi.

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        "EN AZINDAN 1 PUAN KAZANABİLİRDİK"

        Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, bireysel hatadan gol yemelerine rağmen ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettiklerini vurguladı.

        Fenerbahçe'den ilk yarıda daha üstün olduklarını anlatan İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı." diye konuştu.

        "FENERBAHÇELİLER BENİ ÜZDÜ"

        Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden Selçuk İnan, "Fenerbahçeliler beni çok üzdü. Hep bir ağızdan küfretmeleri... Ben Fenerbahçe'ye asla saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 sene oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz ama çalıştığımız takım için mücadele ediyoruz. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

        "HAKEM TAKDİR HAKLARINI..."

        Selçuk İnan, hakemlerin karşılaşmada taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını da sözlerine ekledi.

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