Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını tamamladıkları Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Süper Lig'de oynanan 17 haftalık süreçte ligi istedikleri seviyede bitiremediklerini belirten Selçuk İnan, "İlk yarı tam istediğimiz gibi geçmedi. Birçok oyuncumuz sakatlandı veya ceza aldı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi de vardı bunu da farkındaydık aslında. Her şeye rağmen çok kötü bitmedi ama beklentimizin olduğu yerde de bitiremedik doğruyu söylemek gerekirse. Bunun da farkındayız ikinci yarı bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"PARA DAHİ KONUŞMADAN GALATASARAY'A İMZA ATTIM"

Galatasaray'a olan gönül bağını hiçbir zaman pazarlık konusu dahi etmeyeceğini ifade eden kaptan Selçuk İnan, "Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakarlığa her zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray'a imza atmıştım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok kez bunu belirttim. Bundan sonrada benim Galatasaray'a bağlığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak. Bunu gerek yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız herkes bilir. Bu yüzden ileriki dönemde sözleşmeyle ilgili yöneticilerimizin ve camiamızın bana bakışı ne olacak bilmiyorum ama her ne olursa olsun her türlü fedakarlığa, Galatasaray'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve sorumluluk almaya hazırım" şeklinde konuştu.

"PENALTI SORUMLULUK İSTEYEN BİR AN"

Penaltılardaki soğukkanlı duruşu ve bunu gole çevirmesiyle bilinen Selçuk İnan bu konuyla alakalı olarak şunları söyledi:

"Aslında tek düşündüğüm şey penaltıları gole çevirebilmek. Çünkü sahada olduğumda genelde ben kullanıyorum ama olmadığımda da takım arkadaşlarımla bunun muhabbetini yapıyoruz. Penaltı dışarıdan ne kadar kolay gözükse de aslında sorumluluk isteyen zor bir an. Tabii kolay değil. İyi bir penaltı kullanabilmek için yeteneğin yanında çok da çalışmak gerekiyor."

"GALATASARAY İÇİN AVRUPA HAYALİMİ İPTAL ETTİM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Galatasaray için Avrupa hayalini iptal ettiğini ve bundan asla pişman olmadığını belirten Selçuk İnan, "Avrupa gibi bir çok hayalimi erteledim. Galatasaray için belki de iptal ettim diyebilirim; ama bundan hiç pişman değilim. Her zaman onur duydum, gurur duydum çünkü ben herkesin bildiği gibi Galatasaraylıyım. " ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BENDEN NE İSTERSE O OLACAK"

Oynadığı süre boyunca her zaman tekliflerin olacağını ancak futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini ve herhangi bir durumda Galatasaray ne isterse o olacağına değinen Selçuk İnan, "Mutlaka teklifler olacaktır çünkü birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum. Tabii gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. Daha öncede söylediğim gibi Galatasaray benden ne isterse o olacak. Hiçbir pazarlık konusu dahi olmayacak. Bu bir transfer görüşmesi olmayacak bunu herkes biliyor ama ne olursa olsun bir gün Galatasaray'dan ayrılacağız belki de futbolu burada bırakacağım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok kupa kazandık. Yanlış hatırlamıyorsam 11 tane kupa kazandık ama bunların hiçbiri benim için önemli değil. Bir gün Galatasaray'dan gittiğimde Selçuk diye bir futbolcumuz vardı efendiydi, saygılıydı ve iyi biriydi demeleri benim için en önemlisi. Yoksa performans iyidir kötüdür bunlar hep değişkendir. Birileri beğenir birileri beğenmez buna hep saygı duydum ama en önemlisi az önce bahsettiğim şey" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI BİZİZ"

Ligde ilk yarıda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bu zorlukların üstesinden gelebileceklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Aslında geçen sene de çok sert geçti. Ligde gerçekten çok iyi takımlar var. Önemli oyuncularımızın gitmesi takım içinde bazı sıkıntılara yol açmış olabilir ama biz bunun üstesinden gelebilecek büyük takımız. Son dönemeçlere alışkın bir takımız. Dediğim gibi bütün zorluklara rağmen bir çok avantajımız var. Fikstür avantajımız var. Gerekli tecrübeye de sahibiz. Son zamanları iyi oynamayı da biliyoruz. Şampiyonluğun ve önemli maçların getirisini de farkındayız. Dolayısıyla yine en büyük şampiyonluk adayı biziz diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"BİR KAÇ SENE DAHA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Futbolu ne zaman bırakacağına henüz bir karar vermediğini ve birkaç sene daha futbol oynamak istediğini aktaran Galatasaray kaptanı, "Aklımda şu an birkaç sene daha futbol oynamak var ama bir süre veremiyorum çünkü bu hem fiziksel hem de psikolojik bir olay şu an kendimi oynamaya hazır hissediyorum ama ne zaman bırakmayı düşünürüm bilmiyorum. Şu an öyle de bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

"4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK KAZANMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Geçtiğimiz sezonlarda düzenli olarak oynandığında beklentilerin de arttığını belirten Selçuk İnan, "Kendi açımdan baktığımda ilk 4 sene benim için önemliydi. 4 senede 3 şampiyonluk yaşadım. 4'üncü yıldızı taktık. Önemli oyuncularla oynadık. Tabii benim görevlerim de biraz daha farklıydı. 4 sene gibi uzun bir süre istikrarlı bir şekilde sahada olmak bazen zor gelebiliyor çünkü diğer oyunculara nazaran sorumluluk sahibi olduğunuz için veya kaptan olduğunuz için bir nebze daha fazla eleştirilebiliyorsunuz. Beklentiler daha da çok artabiliyor. Özellikle kendi mevkimin dışında çok fazla gol sayısına ulaştığım için insanların kafasında hep böyle bir beklenti oluştu. Aslında bu da hoşuma gitmiyor değil. Gerçekten insanlar benim iyi olduğumu düşünüyor ve beklentileri hep o yönde oluyor." diye konuştu.





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