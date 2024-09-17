Selçuk İnan: İlk golde el olduğunu düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün zor şartlar altında maça çıktık. 2 gün arayla 2 deplasman maçına çıkan takım hatırlamıyorum. Bizim için zordu. Oyuncularım haklarını korumak önceliğim. Antep'ten, Sivas'a gittik. Sivas'tan buraya geldik. 8 önemli oyuncumuz bizimle beraber değildi. Bizim gibi takımlar için önemli bir eksik. Buna rağmen mücadele ettik. Galatasaray bugün hak ederek kazandı. Biraz daha kaliteli olabilseydik. Birden fazla gol atabilirdik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kaybettiğimiz için de üzgünüm" diye konuştu.

"İLK GOLDE EL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hakem Cihan Aydın'ın performansının sorulması üzerine İnan, "Bu soruyu bekledim. İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum, eski bir futbolcu olarak. Bu pozisyona baktığımız zaman orada elle temas olduğunu düşünüyorum. Hakemin vermiş olduğu karardan ziyade pozisyondan sonra bu kadar çabuk santrayı başlatmasını çok anlamadım. Çok çabuk karar verilecek pozisyon değildi. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeliydi. Bana göre el pozisyonuydu ama hakem pas geçti. Bu sene Gaziantep teknik direktörü olarak 4 maçta da hakemleri eleştiren adam olmadım. 4 maçtır takdir haklarını rakip takımlara verdiler. Sessiz kalmanın hiçbir zaman faydasını da görmedim. Çok da eleştiri de yapmak istemiyorum. Büyük bir şehiriz, Futbol şehriyiz. Bazen de doğruları söylemek gerekiyor. Hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum" diye cevap verdi.