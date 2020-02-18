Beşiktaş'taki Maçka Residences'te düzenlenen Ali Sami Yen 1905 Derneğinin (ASY 1905) açılış törenine katılan Selçuk İnan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır deplasmanda Fenerbahçe'yi yenemediklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli orta saha oyuncusu, "İnşallah bu sefer kazanırız. Derbi maçlar çok önemli. Herkes 1 yıl boyunca bu karşılaşmaları bekliyor. İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Özel bir maç ama sonuçta 3 puan veriyorlar." diye konuştu.

Şampiyon oldukları geçen sezon rakipleriyle 8 puanlık farkı kapattıklarını hatırlatan Selçuk İnan, "Çok önemli puan farklarını kapattık ve şampiyon olduk. Bu sezon da kapattık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var ancak bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir takımımız var. İnşallah sezon sonunda bunun meyvelerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk yarışında olduğunu belirterek, "Bu maçın sonucu sadece 3 puan. Kazandığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok güçlü takımlar var. Tek rakibimiz Fenerbahçe değil. Şampiyonluk yarışındaki takımları yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Bu sezon çok zorlu bir lig oluyor. Bence bunun keyfini çıkaralım. Kim hak ediyorsa da o şampiyon ols