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        Haberler Gündem Politika Selçuk Özdağ Manisa adayı oldu - Son dakika haberleri...

        Selçuk Özdağ Manisa adayı oldu

        Gelecek ve Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:08
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        Selçuk Özdağ Manisa adayı oldu
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        Saadet Partisi - Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

        Özdağ'ın adaylığının açıklanacağı toplantı 11 Şubat'ta Manisa'da yapılacak.

        Özdağ 11 Şubat’ta adaylığını resmen duyuracağı programın davetiyesini paylaşarak “11 Şubat 2024 Saat 14 de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Niyet hayr, akibet hayr olsun. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        DAVUTOĞLU AÇIKLADI

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ olduğunu açıkladı

        Gelecek Partisi'nin adaylarını 24 Şubat'ta toplu açıklayacaklarını bildiren Davutoğlu, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayının ise Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ olduğunu kaydetti.

        Kürsüye çıkan Selçuk Özdağ, siyasi hayatından kesitler anlatarak, Manisalıların da kendini bağırlarına basacağına inandığını söyledi.

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