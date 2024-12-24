Selçuk'un şüpheli ölümü! "Balık tutmaya gitti, canından oldu"

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, ölümü şüpheli bulunan Selçuk’la ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı.

Anne ve babasının anlattığına göre arkadaşı Ufuk ile birlikte balık tutmaya gittikten sonra sır dolu bir şekilde hayatını kaybeden Selçuk’a o gün, o teknede ne oldu?

“OĞLUMUZU ARKADAŞI UFUK ÖLDÜRDÜ”

SUÇLANAN UFUK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Anne ve babanın suçlamalarının ardından programa Ufuk bağlandı. Ufuk o gün ne yaşandığını anlattığı sırada anne, baba ve Selçuk’un eski eşi, Ufuk’a "Yalan söyleme" diyerek sert çıktı. Şimdi gözler olay anına ait görüntülere çevrildi. Cankurtaranlar o güne dair ne ifade verdi? Ufuk doğruyu mu söylüyor? Yalan mı söylüyor?