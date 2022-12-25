Selçuklu'nun

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, "İklim ve Gençlik" temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde "Atık Kumbaram" projesi ile ödül aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla 23 Aralık'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl ki teması "İklim ve Gençlik" olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu.
Selçuklu Belediyesi'nin son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan "Atık Kumbaram" projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.
"ÇOK SAYIDA ÇALIŞMAYI AYNI ANDA YÜRÜTÜYORUZ"
Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ve yerel yönetimlerde bu konuyla alakalı belge alan ilk belediye olduklarını ifade eden Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi:
"Çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Sitelerimizde geri dönüşümle ilgili kafes uygulamalarını başlattık. Bütün okullarımızda eğitim faaliyetlerini sürdürdük yine aynı şekilde okullarımızda geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlattık. Kurumlarda ve diğer sitelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdik.
VATANDAŞLARIMIZIN EV EKONOMİSİNE KATKI
Son yaptığımız çalışmalardan biri olan 'Atık Kumbaram' uygulamasıyla Selçuk Belediyesi olarak en iyi uygulama ödülünü almaya hak kazandık. Konya'mızda oluşturduğumuz atık getirme merkezlerinde 'Atık Kumbaram' uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımızın getirdiği kağıt, plastik, metal, geri dönüştürülebilen atıkları alarak onların 'Atık Kumbaram' kartlarına kullanabilecekleri, harcayabilecekleri miktarları yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz.
Ben sıfır atık çalışmalarında çok büyük destekleri olan Emine Erdoğan hanımefendiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a sıfır atık uygulamalarında bize her zaman verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz."
YORUMLAR