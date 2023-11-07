Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı

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Kuş figürleriyle ilgili net olarak söyleyebilirim ki bunlar, Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları. Bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Bu eserler bir başka yerden de getirilip, buraya konulmuş olabilir. Ancak binanın yapısına da bakınca, Selçuklu mimarisinde yapılan bir bina olduğunu görüyoruz. Antalya'da ve bölgede ilk ve tek eser" dedi.

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BETON KAPLAMA İÇİNDEN ÇIKTI Karabayram, eserin büyük oranda bozulmadan korunarak günümüze kadar geldiğini söyledi. Eseri inceledikten sonra hem eserlerin üzerindeki hem de bina üzerindeki beton sıvaya müdahale edeceklerini ifade eden Karabayram, "Beton kaplamanın altından çıktı. İnceledim ve hem binanın hem de eserlerin üzerindeki beton kaplama kazınıp, bina tamamen incelemeye alınacak" diye konuştu.

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Haşim İşcan Mahallesi muhtarı Halil Ay da mahallenin özel bir mahalle olduğunu, her köşesinde bir eser olduğunu söyledi. Muhtar Ay, mahallenin yangın ve eski yapılarla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını, bu bölgenin özel bir proje ile turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.

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