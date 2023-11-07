Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı

        Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı

        Antalya'nın ilk ve en eski mahallesindeki tek katlı evin köşe duvarında, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları ile hayat ağacının figürlerine rastlandı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, eserlerin bölgede ilk defa görüldüğünü ve başka örneği olmadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Turizm kenti Antalya'nın ilk ve en eski mahallesi Haşim İşcan Mahallesi'nin geçmişi, Selçuklu dönemine kadar uzanıyor. Mahalle, birbirine bitişik tek ya da 2 katlı yapılardan oluşuyor. Tarihi mahalle aynı zamanda yangınlar ve eski yapıların sık sık yıkılması ile de gündeme geliyor. Mahallede tarihe ışık tutan bazı kalıntılar da yer alıyor.

        2

        DHA'nın haberine göre 1304 Sokak'ta tek katlı binanın köşe duvarında, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın haber kuşlarının işlendiği oyma figürler bulundu. Üç ayrı taşın üzerine iki çift güvercin ve bir de hayat ağacının oyularak işlendiği taşlar, binanın sıvası altından çıkarılınca fark edildi. Kuşların birbirine dönük şekilde işlendiği ve günümüze kadar bozulmadan korunduğu dikkati çekti.

        3

        YAKLAŞIK 850 YILLIK

        Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, yaklaşık 850 yıllık 3 eser üzerinden detaylı inceleme yaptı ve binanın sahibi ile görüştü. Eserin en hızlı şekilde Antalya Valiliği'nce korumaya alınacağını belirten Karabayram, "Bu mahalle, özel bir mahalle. Temel yapısı, 13'üncü yüzyıla kadar uzanıyor.

        4

        Kuş figürleriyle ilgili net olarak söyleyebilirim ki bunlar, Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları. Bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Bu eserler bir başka yerden de getirilip, buraya konulmuş olabilir. Ancak binanın yapısına da bakınca, Selçuklu mimarisinde yapılan bir bina olduğunu görüyoruz. Antalya'da ve bölgede ilk ve tek eser" dedi.

        5

        BETON KAPLAMA İÇİNDEN ÇIKTI

        Karabayram, eserin büyük oranda bozulmadan korunarak günümüze kadar geldiğini söyledi. Eseri inceledikten sonra hem eserlerin üzerindeki hem de bina üzerindeki beton sıvaya müdahale edeceklerini ifade eden Karabayram, "Beton kaplamanın altından çıktı. İnceledim ve hem binanın hem de eserlerin üzerindeki beton kaplama kazınıp, bina tamamen incelemeye alınacak" diye konuştu.

        6

        Haşim İşcan Mahallesi muhtarı Halil Ay da mahallenin özel bir mahalle olduğunu, her köşesinde bir eser olduğunu söyledi. Muhtar Ay, mahallenin yangın ve eski yapılarla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını, bu bölgenin özel bir proje ile turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.

        #Selçuklu Sultanının haber kuşları
        #Alaaddin Keykubat
        #Antalya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak