Selda Bağcan'dan Deniz Seki'ye destek: Ön yargıları bırakalım

Şarkıcı Deniz Seki, türkücü İbrahim Tatlıses'in 'İbo Show' programına konuk olmuştu. Kilosu ve sesi ile eleştirilerin hedefi olan Seki'ye sanatçı Selda Bağcan destek verdi.

Bağcan, Twitter hesabından paylaşım yaparak Seki'ye yapılan eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Deniz Seki, iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık...

Öte yandan Seki de, evinde çekilen bir karesini yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık. Ayrıca, bugün ölüp, bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp, üç saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.