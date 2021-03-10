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Selden etkilenen Dereli'de afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımında sona gelindi.

Selden etkilenen Dereli'de afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
AA

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, sel afetinin üzerinden 6 ayı aşkın zaman geçtiğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının kente aktarıldığını belirten Şenlikoğlu, sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını ifade etti.

Şenlikoğlu, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımına ekim 2020'de başlandığını anımsatarak, "Sütlüce mahallemizde planlanan konutların kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda ince işçiliklerinin çalışmaları sürüyor. İki ay içerisinde de tamamen bitirilecek ve hak sahiplerine teslim edilir hale gelecek." dedi.

Kent merkezinde planlanan konut ve iş yerleri inşaatının da devam ettiğini aktaran Şenlikoğlu, "Buradaki proje de tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah mayıs ayı gibi tamamlanacak. Ben ilçemize sağlanan tüm desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenlikoğlu, kaymakamlık, belediye ve emniyet gibi kamu binalarının inşası için de altyapı hazırlıklarının tamamlandığını, ihale aşamasına geçildiğini söyledi.

Dereli'de, altyapı ve üst yapı hasarlarının giderilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Şenlikoğlu,"Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Haziran ya da temmuz ayından sonra ilçede hayat tamamen normale dönecektir." dedi.

- "Yeni Dereli, doğa turizminde potansiyeli daha da artıracaktır"

Şenlikoğlu, yörenin "yaylalar diyarı" olarak nitelendirildiğine ve 3'ü turizm merkezi olmak üzere onlarca yaylası olduğuna dikkati çekti.

Yeniden inşa edilen Dereli'nin, yaylalarla birlikte Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri haline geleceğini dile getiren Şenlikoğlu, "Yaylalarımız her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor. Afetin ardından başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yeni Dereli, doğa turizminde potansiyeli daha da artıracaktır. İlçemiz bulunduğu coğrafyada çok önemli turizm bölgelerinden birisi haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikoğlu, Giresun-Dereli kara yolunda devam eden çalışmaların da sürat kazandığını ifade ederek, birkaç ay içerisinde projenin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Dereli ilçesinin bu yıl içerisinde doğal gaza kavuşacağını bildiren Şenlikoğlu, kentte yeni projelerin uygulanması için altyapı hazırlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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