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Selen Görgüzel, asgari ücretlilerden özür diledi

Geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel, yanlış anlaşıldığını söyledi. "Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan özür dilerim" diyen Görgüzel, "Hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir"  ifadelerini kullandı

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  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Arnavutköy'deki bir mekanda annesi Selma Yetiş'in doğum gününü kutladı. Gözgüzel, ailesiyle birlikte mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selma Yetiş, "O özel günleri hiç unutmaz. Hep böyle günlerde yanımızdadır. Ailesini çok sever" dedi.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    "HİÇ İŞİ OLMAYAN İNSAN BİLE GÖNLÜMÜ ÇALABİLİR"

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel, kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. 

    Konuyla ilgili sorular üzerine yeni bir açıklamada bulunan Görgüzel, şu ifadeleri kullandı:

    Orda tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ve tam ima edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan tekrardan özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan da üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu asgari ücretli değil, hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir. Arkadaşlarımla ne konuşuyorsam onu ifade etmeye çalıştım aslında yanlış anlaşıldım. Özür dilerim.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ZAMAN YAPAY OLMAYACAĞIM"

    Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Selen Görgüzel, muhabirlerin, "Yaptığınız her açıklama olay oluyor. Gündemde yeni bombalar var mı?" sorusuna "Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım! Tehlikeliyim... Herkes yapay olan insanlara alışkın olduğu için ben hiçbir zaman yapay olmayacağım. Ne ise onu söyleyeceğim. Ne isem oyum" yanıtını vermişti.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYA KULLANMAYAN BİR ERKEK İSTİYORUM"

    Görgüzel, gazetecilerin, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusuna da "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, iyi hissettiren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" şeklinde cevap vermişti.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    HÜLYA AVŞAR DA "İSTEMEM" DEMİŞTİ

    Hülya Avşar da Şubat 2022'de, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" demişti.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    "HAYRANIMLA İLİŞKİ YAŞAYABİLİRİM"

    Selen Görgüzel, "Hayranlarınızdan biriyle ilişki yaşar mısınız?" şeklindeki soruya, "Olabilir. Bana hitap etsin, beni mutlu etsin..." yanıtını vermişti.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    "ADAM GİBİ ADAM BİRİ OLSUN"

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı, bir muhabirin, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna ise, "Sen benim başımı yakacaksın ama benimle yaşayamaz. Komplekse girer... Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister. Yapamaz, üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine... Ben amazon kadını olduğum için, erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan, adam gibi adam biri olsun! Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda" cevabını vermişti.
  • Selen Görgüzel'den "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri için özür! - Magazin haberleri

    SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. İkili, geçtiğimiz martta boşanarak, yollarını ayırmıştı.

    Selen Görgüzel, sekiz yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanırken nafaka talep etmemiş ancak mahkeme protokol gereği oyuncuya ait New York’taki ev ile değeri 90 bin TL olan 2005 model otomobilin Görgüzel'e verilmesine hükmetmişti.

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