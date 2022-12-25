"HİÇ İŞİ OLMAYAN İNSAN BİLE GÖNLÜMÜ ÇALABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel, kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili sorular üzerine yeni bir açıklamada bulunan Görgüzel, şu ifadeleri kullandı:

Orda tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ve tam ima edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan tekrardan özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan da üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu asgari ücretli değil, hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir. Arkadaşlarımla ne konuşuyorsam onu ifade etmeye çalıştım aslında yanlış anlaşıldım. Özür dilerim.