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Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması

Selen Görgüzel, yıllar önce nişanlandığı ve ardından ayrılık kararı aldığı Ertuğrul Bitlis ve bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Görgüzel, gazetecilere, "Denk geldik, yemek yedik" açıklamasında bulundu

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  • Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, yıllar önce nişanlandığı ve ardından ayrılık kararı aldığı Ertuğrul Bitlis ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi.

    Görgüzel, Bitlis ve diğer erkek arkadaşıyla birlikte yemek yerken objektiflere yansıdı.
  • Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması - Magazin haberleri

    Saatlerce oturup, sohbet eden üçlü, daha sonra mekandan ayrılırken gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle birbirlerinden uzaklaştı.
  • Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması - Magazin haberleri

    Selen Görgüzel, basın mensuplarına, "Denk geldik, yemek yedik" diyerek, hızlı adımlarla oradan ayrıldı.
  • Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması - Magazin haberleri

    8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı.

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