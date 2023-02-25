Selen Görgüzel'den 'Ertuğrul Bitlis' açıklaması

8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı.