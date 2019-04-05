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1996’da henüz 17 yaşındayken, 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel, "Yıl 1996 Mahallenin Muhtarları ve ben daha 17 yaşında henüz yolun çok başındayken" notunu yazdı.