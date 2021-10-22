Selen Görgüzel telefonunu kaptırdı

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Selen Görgüzel telefonunu yankesicilere kaptırdı. Ellerinde torbalarla dükkandan çıktığı sırada telefonunun çalındığını fark eden Görgüzel, telefonu çalan kişinin ayakkabı deneyen yabancı uyruklu bir kadın olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Selen Görgüzel "Bu tamamen vicdansızlık. Sen benim malımı çalıyorsun, emeğimi çalıyorsun, gözyaşıyla birinin canını acıtarak huzurlu bir şey yaşayamazsın. O lokmayı huzurla yiyemezsin." dedi.

Telefonun sinyalini takip eden Görgüzel, telefonun son olarak Dolapdere'de olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Telefonunu mobil dijital bir işyeri gibi kullanan Görgüzel telefonunun bir an önce bulunmasını istiyor, kadınları alışveriş yaparken dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.