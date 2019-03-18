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Şimdi sahip çıkıyorlar bu tarz olaylara. Bu kadar çok tanınmadığım için bu tip şeyler reklam aracılığı gibi algılanabiliyordu. Şimdi öyle değil o zaman çok yalnız kalmıştım. O olaydan sonra ben işime küstüm, çok uzun yıllar ekranda bir şey yapmadım. Büyük travmalar yaşadım.