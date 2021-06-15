"BASKIYI ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİM"

Mirror'ın haberine göre; Ayrıca Gomez, esasen güzellik ve akıl sağlığına dair yapılan konuşmaların arasında "güçlü bir bağ" olduğunu keşfettiğini de aktardı.

Selena Gomez, verdiği röportajda, "Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor, bu yüzden bu baskıyı ortadan kaldırmak ve tartışmayı değiştirmek için bir marka oluşturmak istedim. Bu markayla amacım gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum" ifadelerini kullandı.