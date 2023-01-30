Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor

"DAYANILMAZ BİR ACI ÇEKİYORDUM"



Selena Gomez, 2020'de hastalığının nüksetmesini, "Çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Sabahları kalktığım gibi ağlamaya başlıyordum çünkü dayanılmaz bir acı çekiyordum" sözleriyle dile getirmişti.



Fotoğraflar: AP, Reuters