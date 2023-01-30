Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor

Selena Gomez, ellerinin çok fazla titremesinin hayranlarını endişelendirmesinin ardından, "Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor" açıklamasında bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor - Magazin haberleri

    Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde cilt bakım rutinini paylaştığı anları TikTok hesabından yayınlamıştı. Videoda Gomez'in ellerinin çok fazla titremesi hayranlarını endişelendirmişti.
  • Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor - Magazin haberleri

    "İLAÇLAR YÜZÜNDEN ELLERİM TİTRİYOR"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Son sağlık durumuyla alakalı açıklamada bulunan Selena Gomez, konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor" ifadelerini kullandı.
  • Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor - Magazin haberleri

    HASTALIĞINI GİZLEMEMİŞTİ

    Gomez'e 2014'te halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak da bilinen 'lupus' teşhisi konmuştu. Selena Gomez, eklem ağrıları ve yorgunluğa sebep veren otoimmün hastalığını kamuoyundan gizlemeyerek, bu süreci açıkça anlatmıştı.
  • Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor - Magazin haberleri

    Lupus yüzünden böbrek nakline de ihtiyaç duyan Gomez'e 2017'de arkadaşı Francia Raisa, organını bağışlamıştı.
  • Selena Gomez: İlaçlar yüzünden ellerim titriyor - Magazin haberleri

    "DAYANILMAZ BİR ACI ÇEKİYORDUM"

    Selena Gomez, 2020'de hastalığının nüksetmesini, "Çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Sabahları kalktığım gibi ağlamaya başlıyordum çünkü dayanılmaz bir acı çekiyordum" sözleriyle dile getirmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.