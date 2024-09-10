Selena Gomez: Kendi çocuğumu taşıyamayacağım

TAŞIYICI ANNE YA DA EVLAT EDİNME SEÇENEKLERİ

Anneliğe giden yolu farklı olsa da Selena Gomez, bir gün anne olmak istediğini belirtti. Gomez; "Taşıyıcı annelik veya evlat edinme konusunda istekli harika insanların bulunmasını bir nimet olarak görüyorum. Bunların her ikisi de benim için büyük olasılıklar" dedi.

Selena Gomez; "Bu durum, anne olmak için can atan insanlara yönelik imkân sunanlara gerçekten minnettar olmamı sağladı. Ben de o insanlardan biriyim. Bu yolculuğun neye benzeyeceği konusunda heyecanlıyım ama biraz farklı görünecek" diye konuştu.