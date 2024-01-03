Haberler Magazin Selena Gomez müziği bırakıyor mu? Kariyerini sonlandırma kararı aldığı iddia ediliyor

Selena Gomez müziği bırakıyor mu? Kariyerini sonlandırma kararı aldığı iddia ediliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'den hayranlarını üzen haber geldi. İddialara göre Gomez müzik kariyerini sonlandırma kararı aldı Habertürk Giriş: 03.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:35 facebook

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SELENA GOMEZ'DEN ÜZEN HABER Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Disney yıllarından beri adını duyurmaya devam eden yıldızlardan birisi. Müziğiyle başarısını konuşturan Gomez, verdiği röportajda hayranlarını üzen haberi verdi.

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MÜZİK KARİYERİNİ SONLANDIRACAĞI İDDİA EDİLİYOR Yakın zaman çıkacak muhtemel son albümünün ardından, oyunculuk ve hayır işlerine zaman ayıracağını dile getiren Selena Gomez, müzik kariyerine uzun bir süre ara verecek gibi gözüküyor.