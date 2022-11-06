"Her şey çok halka açıktı," diye devam etti. "Kimsenin bırakmak istemediği geçmiş bir ilişki beni rahatsız etti. Sonra onu geçtim ve artık korkmuyordum."

"Mümkün olan en kötü kalp kırıklığını yaşamak zorundaymışım gibi hissediyorum ve sonra her şeyi bir anda unutmak gerçekten çok kafa karıştırıcıydı. Ama bunun olması gerektiğini düşünüyorum ve nihayetinde başıma gelen en iyi şeydi” dedi.

Kaynak: BuzzFeed