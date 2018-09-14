Selfoss - Akranes maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Selfoss, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Akranes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Selfoss 15 puanla 11. sırada, Akranes 44 puanla 2. sırada bulunuyor. Selfoss son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Akranes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Selfoss kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Akranes sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Selfoss son haftadaki Akranes müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Akranes, Selfoss karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Selfoss, 19 gol attı ve 18 gol yedi.

Akranes, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akranes 14 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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