Selfoss - Fram maç önü

Selfoss ve Fram, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Selfoss 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Fram 14 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fram son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 591 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Selfoss kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fram sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Selfoss son hafta oynanan Haukar maçında 2-1 kazandı.

Fram, Throttur Reykjavik karşılaşmaında 0-4 yenildi.

Selfoss, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 11 gol yedi.

Fram, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ