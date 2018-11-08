Selim Şiper Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Petrol Ofisi CEO Selim Şiper'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2018'in sonuna yaklaşıyoruz; Sizin için sene nasıl geçti hedeflerinize ulaştınız mı?



Şiper: İlk yarının beklentilerimizin paralelinde iyi gittiğini söyleyebilirim, ama Ağustos ayındaki sıkıntılı durumdan itibaren maalesef biraz yokuş yukarı doğru çıkış başladı. EPDK verilerine göre 5 yıldan beri Ağustos ayından itibaren aylık satışlar bazında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeye başladı yani tüketim azaldı. Herhalde 2018 sonunu yüzde 2.5 bir büyümeyle bitireceğiz gibi görünüyor. Birinci yarı iyiydi fakat ikinci yarı biraz yokuş çıkıp zorlanmakla geçiyor.

Biz asıl Mayıs ayından itibaren kusursuz fırtınanın içine düştük, eğer sizin işinizi etkileyen faktörlerin hepsi sizin aleyhinize ise bu kusursuz fırtınadır. Mayıs ayından itibaren petrol fiyatları yükselişe geçti aynı zamanda kurlar yükselişe geçti. Özellikle Ağustos ayını yaşamış bizler bugün için Allah bugünü aratmasın diyoruz. Bugün en azından kurlarda bir gerileme söz konusu, petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu..inşallah böyle devam etsin aksi takdirde o kusursuz fırtına bizi hakikaten yoruyor ve yıpatıyor.



Sektörde satın almalar veya birleşmeler bekliyor musunuz? Sektörde birçok kol var talep ne yönde olur?



Şiper: Yakıt pazarı Türkiye'de büyüyecek çünkü ülkemizde hala araç sayısı düşük seviyede, her türlü yatırımcı pazarı kaale almak zorunda, piyasada çok da rekabet var, Uluslararası sermaye desteği de var ve pazar herzaman büyümeye devam edecektir.



Benzin fiyatlarına gelelim, bir ÖTV sistemi vardı zamlar tüketiciye yansıtılmıyordu; şimdi indirim de geldi pompa fiyatlarına..



Şiper: Dağıtım şirketleri ve bayiler kendi marjlarından bir fedakarlık yaptılar ve pompa fiyatlarını fazla yükseltmemek için..İkincisi Rafineri şirketimiz ve ithalatçılar, biz Türkiye'nin en büyük ithalatçısıyız, fedakarlıklar yaptık, litrede yaklaşık 16-17 kuruş'tan bahsediyorum..ama üzerimize gelen fırtınanın dinmesine yetmedi öyle olunca Hükümetimiz Eşel Mobil şeklinde ÖTV ile oynamaya başladı. Ve gelinen en son durumda ÖTV ile ilgili vatandaşın Devlet'e bir borcu artık kalmadı. Hatta bu pazartesi 17 kuruş fiyatlar düştü, ve dün veya bu sabah itibariyle 21 kuruş daha düştü. Şu anda 6.58 gibi bir benzin fiyatı var en azından kendi şirketim için konuşursam..

Fakat şu anda enteresan bir durum var, Diesel ve petrol fiyatları birbirine çok yaklaştı; arada 30 kuruş far var; bunun sebebi de son bir aydır ilk kez Dünya piyasalarında Diesel'in fiyatı Benzin'nin üzerine çıktı, muhtemelen bunun kısa sürmesini bekliyoruz. Tabi Dünya'da da Diesel kullanımı arttı fakat kısa zaman sonra Benzin fiyatı yine daha yüksek olacaktır.



Petrol fiyatlarını önümüzdeki dönem nasıl şekillenir malum İran'a da yaptırımlar başladı, Türkiye bundan muaf tutuldu..Piyasa nasıl şekillenir?



Şiper: Türkiye sadece ham petrol ithalatında yani İran'a olan satışlar ambargo kapsamında..sadece ham petrol alımları muaf. Ama satışlar için aynı şey geçerli değil. Zannediyorum ki şu andaki 70 Dolar seviyeleri herhalde memnun genel piyasalar. Benim şahsi kanaatim 65-75 bandı bugünün de politik dengelerini tutturan bir takım güç kaynaklarının kendilerini rahat hissettiği bir denge..Ağustos rakamlarının geri gelmemesini ümit ediyorum ve bu seviyeler bizi rahat ettirir diye düşünüyorum. Türkiye içinde bu oranlar iyi bizim cari açığımız için de çünkü vari açığımızın ilk ve temel nedeni bu.

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