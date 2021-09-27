Selimiye Camisi'nin restorasyonuna yılbaşına kadar başlanması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri
ABONE OL

Selimiye Camisi'nin restorasyonuna yılbaşına kadar başlanması hedefleniyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Camisi'nin restorasyonuna yılbaşına kadar başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Selimiye Camisi'nin restorasyonuna yılbaşına kadar başlanması hedefleniyor
AA

Aksal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmiş Selimiye'nin restorasyonunun en güzel şekilde yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Restorasyonun, çevre düzenlemesiyle bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Aksal, "Restorasyonu yapıyorsunuz ama çevre düzenlemesini yapmadıktan sonra çöpün içinde bir mücevher gibi o mücevheri göremiyorsunuz. Çevre düzenlemesini de çok güzel bir şekilde yapmak için uzun süredir mücadele ediyorduk. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çevre düzenleme işini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yapıyoruz. Bütün görüşmeler yapıldı. Cami ve çevre düzenlemesi 3 aşamalı bir çalışmayla gerçekleşecek." dedi.

Aksal, Selimiye Camisi'nin orijinaline uygun olarak restore edilmesi için çok uğraşıldığını, ihale sürecinin başlayacağını aktardı.

Restorasyon konusunda seçici davrandıklarını ifade eden Aksal, "Türkiye'de bu işleri özenle yapan çok az kişi var. Bu işi en iyi yapacak firmayı bulma konusunda da özen gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda ihalesine çıkıyoruz. Çalışmalar başladı. Planımız yıl başına kadar Selimiye Camisi'nin restorasyonuna fiziki olarak başlamak. İnşallah kasım ayı içinde sözleşmeleri imzalayıp yıl sonuna kadar da fiziki olarak restorasyona başlayacağız." diye konuştu.

Aksal, çevre düzenlemesinin iki aşamalı olarak yürütüleceğini belirtti.

- "Selimiye Meydan düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle yapacağız"

Çevre düzenlemesi kısmının yer tesliminin yapıldığını söyleyen Aksal, şöyle devam etti:

"Bunu Enez'deki Fatih Camisi'ni yapan firma yapacak. Enez'de inanılmaz güzel bir iş yaptılar. İnşallah Selimiye'nin çevre düzenlemesinde de aynı güzelliği, aynı işi yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır 'Mimar Sinan'a, Selimiye Camisi'ne yakışır bir düzenleme istiyoruz' diye. Her şeyin, işçiliğinden malzemesine kadar en kaliteli malzeme kullanılarak çevre düzenlemesi yapılacaktır. 140 gün gibi bir süre planlanıyordu ama yer tesliminde birazcık gecikme yaşandı. Orada işyerleri falan var. Yer tesliminde biraz sıkıntı yaşandı."

"Birazcık gecikme bile olsa muhteşem bir eser olacak." diye Aksal, "Edirne'ye, Edirnelilere yakışan bir düzenleme olacak. Selimiye'ye Mimar Sinan'a yakışan bir düzenleme olacak. Öbür bölümle ilgili belediyenin yaptığı bir çalışma var. O projeyi belediyenin yapması gerekiyor. Hala bu tamamlanmış değil. Onu bekliyoruz. İnşallah Anıtlar Kurulu o projeyi onaylar onaylamaz orasının düzenlemesini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aksal, Selimiye'nin bir bütün olarak çevresiyle, camisiyle birlikte çok güzel bir eser olacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kimya: Bir başkasının İstanbul'unda gezmek
KÜLTÜR-SANAT ilk tanıtım filmi yayınlandı
Sabahattin Ali'nin heykeli açıldı
KÜLTÜR-SANAT Heykeli açıldı
Tuncel Kurtiz'in iflasla başlayan ışıltılı kariyeri
KÜLTÜR-SANAT 6 yabancı ülkede 19 yapım yeğen
İnsan hazinesi Suphi Hindiyerli'nin dükkanı soyuldu
KÜLTÜR-SANAT İnsan hazinesi soyuldu
Gülsin Onay'dan sıra dışı bir resital
KÜLTÜR-SANAT Buğday sapları arasında resital
'Âkif' tarihi sinemada özel konuklarla izlendi
KÜLTÜR-SANAT Tarihi sinemada özel gösterim
Robert De Niro’nun en iyi 10 performansı
KÜLTÜR-SANAT Robert De Niro’nun en iyi 10 performansı
Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor
KÜLTÜR-SANAT Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ...
'Kafes', Altın Portakal için yarışacak
KÜLTÜR-SANAT Altın Portakal için yarışacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Dil Bayramı'nı tebrik etti
KÜLTÜR-SANAT Dil Bayramı'nı tebrik etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.