Selin Ciğerci'den çok konuşulacak itiraf:

Programın sevilen jürisi Selin Ciğerci, yarışmacılarla özel hayatı üzerine sohbet etti, ikili ilişkiler hakkında taktik verdi.

SELİN CİĞERCİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF: "BEN ÖLMÜŞ ÇİÇEKLERİ SULAMIYORUM"

Selin Ciğerci'nin "Ben ölmüş çiçekleri sulamıyorum" itirafı ve işte çok konuşulacak o sohbet;



"AŞK KADINIYIM"

Selin Ciğeri, gelen sorular üzerine ilişkilerinde nasıl biri olduğunu anlattı. "Selin Ciğerci ikili ilişkilerinde de bu kadar neşeli mi?" sorusunun üzerine hayatının her alanında aynı kişi olduğunu ve içinden geldiği gibi davrandığını belirtti. Aşka ve ilişkilere dair düşüncelerinden de bahseden Ciğerci, aşk hayatı ile ilgili sorulara hiç tereddüt etmeden yanıt verdi. Ciğerci, "Aşka kapılarımı asla kapatmam, aşk kadınıyım!" dedi. "Kendimi flörte hazır hissetmiyorum." açıklamasıyla da hayatında biri olmadığını ekledi.

Aşk hayatının yanı sıra ilişkilere dair görüşlerini de açıklayan Selin Ciğerci, aldatma konusu açılınca düşüncelerini tüm şeffaflığıyla paylaştı. Ciğerci, aldatan kişilere yönelik dikkat çeken sözler söyledi. "Eğer bir adam evliyse, bir kadın o adamla evli olduğunu bilerek birlikte oluyorsa Allah'ım inşallah o karma denilen bir şey var ya, bir de kendileri de karmaya inanırlar, inşallah o karmalarda boğulurlar." sözleriyle tepkisini ifade etti.

Kadın-erkek ilişkilerine yönelik açıklamalarda da bulunan Ciğerci, "Kadınların kalbini kazanmak çok kolay, ilgi gerekiyor. Bir adam ilgilenmediği zaman her şey bitiyor." dedi.

Selin Ciğerci ilişkilerinde nasıl biri?

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